CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kering-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Kering-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Kering-Aktie bei 737,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,554 Kering-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.07.2026 auf 249,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 384,39 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 66,16 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Kering einen Börsenwert von 30,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at