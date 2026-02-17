Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Kering-Anlage unter der Lupe
|
17.02.2026 10:11:40
CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kering von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Kering-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 524,90 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,191 Kering-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 51,60 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 16.02.2026 auf 270,85 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 48,40 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Kering eine Börsenbewertung in Höhe von 34,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kering
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|KERING-Aktie klettert: Neuer Chef setzt auf Kurswechsel bei Gucci (dpa-AFX)
|
10.02.26
|CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)
|
10.02.26
|ROUNDUP/Trotz Sorgenkind Gucci: Kering will 2026 wieder wachsen (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Shares in Kering jump as Gucci owner stems slide in sales (Financial Times)
|
03.02.26
|CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kering-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Kering
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Kering Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Kering Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Kering Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|272,50
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.