CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kering von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Kering eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Kering-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 524,90 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,191 Kering-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 51,60 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 16.02.2026 auf 270,85 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 48,40 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Kering eine Börsenbewertung in Höhe von 34,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at