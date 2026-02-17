Kering Aktie

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

Kering-Anlage unter der Lupe 17.02.2026 10:11:40

CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kering von vor 5 Jahren bedeutet

CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kering von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Kering eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Kering-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 524,90 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,191 Kering-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 51,60 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 16.02.2026 auf 270,85 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 48,40 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Kering eine Börsenbewertung in Höhe von 34,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kering

Analysen zu Kering

11.02.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Kering Halten DZ BANK
10.02.26 Kering Neutral UBS AG
10.02.26 Kering Underperform Bernstein Research
Kering 272,50 0,42% Kering

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

