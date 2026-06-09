Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

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Langfristige Investition 09.06.2026 10:04:08

CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kering von vor 5 Jahren angefallen

CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kering von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Kering-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Kering-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kering-Papier bei 744,60 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,343 Kering-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 334,41 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 08.06.2026 auf 249,00 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 66,56 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Kering belief sich zuletzt auf 30,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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