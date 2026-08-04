Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

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Kering-Investment 04.08.2026 10:03:42

CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kering von vor 5 Jahren angefallen

CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kering von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Kering-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 04.08.2021 wurde die Kering-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kering-Anteile bei 779,70 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Kering-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,128 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.08.2026 auf 288,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,01 Prozent verringert.

Der Marktwert von Kering betrug jüngst 34,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com

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