CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LEGRAND-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LEGRAND-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das LEGRAND-Papier an diesem Tag bei 84,58 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,182 LEGRAND-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 152,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180,30 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 80,30 Prozent vermehrt.

LEGRAND erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at