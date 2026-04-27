LEGRAND Aktie

LEGRAND für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 27.04.2026 10:03:32

CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LEGRAND-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LEGRAND-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das LEGRAND-Papier an diesem Tag bei 84,58 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,182 LEGRAND-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 152,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180,30 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 80,30 Prozent vermehrt.

LEGRAND erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO

mehr Nachrichten

Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LEGRAND SA Act. Prov. OPO 150,65 -1,41% LEGRAND SA Act. Prov. OPO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen