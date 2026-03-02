CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in LEGRAND eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 02.03.2023 wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen LEGRAND-Anteile an diesem Tag bei 88,02 EUR. Bei einem LEGRAND-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,361 LEGRAND-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen LEGRAND-Anteile wären am 27.02.2026 1 747,90 EUR wert, da der Schlussstand 153,85 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 747,90 EUR, was einer positiven Performance von 74,79 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von LEGRAND belief sich zuletzt auf 40,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at