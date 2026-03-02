LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|LEGRAND-Anlage unter der Lupe
|
02.03.2026 10:16:34
CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren eingefahren
Am 02.03.2023 wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen LEGRAND-Anteile an diesem Tag bei 88,02 EUR. Bei einem LEGRAND-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,361 LEGRAND-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen LEGRAND-Anteile wären am 27.02.2026 1 747,90 EUR wert, da der Schlussstand 153,85 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 747,90 EUR, was einer positiven Performance von 74,79 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von LEGRAND belief sich zuletzt auf 40,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
|
10:16
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.02.26
|CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.02.26
|CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.02.26
|Ausblick: LEGRAND präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.02.26
|CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: LEGRAND mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEGRAND SA Act. Prov. OPO
|150,50
|-1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.