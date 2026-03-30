CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LEGRAND-Aktien verdienen können.

Die LEGRAND-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren LEGRAND-Anteile an diesem Tag 83,60 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 119,617 LEGRAND-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der LEGRAND-Aktie auf 128,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 412,68 EUR wert. Mit einer Performance von +54,13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für LEGRAND eine Börsenbewertung in Höhe von 33,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at