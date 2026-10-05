LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|LEGRAND-Performance im Blick
|
05.10.2026 10:03:43
CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor einem Jahr abgeworfen
Das LEGRAND-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 142,85 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 70,004 LEGRAND-Aktien. Die gehaltenen LEGRAND-Aktien wären am 02.10.2026 10 119,01 EUR wert, da der Schlussstand 144,55 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 1,19 Prozent.
Zuletzt verbuchte LEGRAND einen Börsenwert von 37,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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