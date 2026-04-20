LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|LEGRAND-Investition im Blick
|
20.04.2026 10:03:41
CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor einem Jahr eingebracht
LEGRAND-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 93,66 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 106,769 LEGRAND-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LEGRAND-Anteile wären am 17.04.2026 16 138,16 EUR wert, da der Schlussstand 151,15 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 61,38 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte LEGRAND einen Börsenwert von 39,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEGRAND SA Act. Prov. OPO
|149,85
|-0,43%