LEGRAND Aktie

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WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

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LEGRAND-Investition im Blick 20.04.2026 10:03:41

CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

LEGRAND-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 93,66 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 106,769 LEGRAND-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LEGRAND-Anteile wären am 17.04.2026 16 138,16 EUR wert, da der Schlussstand 151,15 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 61,38 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte LEGRAND einen Börsenwert von 39,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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