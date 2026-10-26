LEGRAND Aktie

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WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

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Langfristige Anlage 26.10.2026 10:04:08

CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in LEGRAND-Aktien gewesen.

Das LEGRAND-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 51,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 193,798 LEGRAND-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des LEGRAND-Papiers auf 124,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 050,39 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 140,50 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von LEGRAND bezifferte sich zuletzt auf 32,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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03.09.26 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
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