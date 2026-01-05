LEGRAND Aktie

Lohnende LEGRAND-Anlage? 05.01.2026 10:03:53

CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LEGRAND-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der LEGRAND-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 127,551 LEGRAND-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LEGRAND-Anteile wären am 02.01.2026 16 301,02 EUR wert, da der Schlussstand 127,80 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,01 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von LEGRAND bezifferte sich zuletzt auf 33,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

