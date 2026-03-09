LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Profitable LEGRAND-Anlage?
|
09.03.2026 10:03:48
CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem LEGRAND-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die LEGRAND-Aktie bei 75,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEGRAND-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 132,450 LEGRAND-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 137,55 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 18 218,54 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 18 218,54 EUR, was einer positiven Performance von 82,19 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete LEGRAND eine Marktkapitalisierung von 35,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
