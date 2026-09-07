LEGRAND Aktie

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WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

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LEGRAND-Anlage 07.09.2026 10:04:00

CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen LEGRAND-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der LEGRAND-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 131,05 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,631 LEGRAND-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 140,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 075,16 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 7,52 Prozent.

Der Marktwert von LEGRAND betrug jüngst 36,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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03.09.26 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
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