LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Langfristige Performance
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03.08.2026 10:03:45
CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEGRAND von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.08.2016 wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die LEGRAND-Anteile bei 50,66 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEGRAND-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 197,394 LEGRAND-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2026 auf 131,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 937,62 EUR wert. Damit wäre die Investition 159,38 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete LEGRAND eine Marktkapitalisierung von 34,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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