LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|LEGRAND-Investment
|
12.10.2026 10:03:45
CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEGRAND von vor 3 Jahren abgeworfen
LEGRAND-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die LEGRAND-Aktie an diesem Tag 88,18 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,134 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,52 EUR, da sich der Wert einer LEGRAND-Aktie am 09.10.2026 auf 138,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,52 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte LEGRAND einen Börsenwert von 36,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEGRAND SA Act. Prov. OPO
|139,25
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.