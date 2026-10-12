CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEGRAND von vor 3 Jahren abgeworfen

LEGRAND-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die LEGRAND-Aktie an diesem Tag 88,18 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,134 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,52 EUR, da sich der Wert einer LEGRAND-Aktie am 09.10.2026 auf 138,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,52 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte LEGRAND einen Börsenwert von 36,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at