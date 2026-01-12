CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 12.01.2021 wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,74 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hat, hat nun 1,254 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 158,64 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Papiers am 09.01.2026 auf 126,50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,64 Prozent zugenommen.

LEGRAND war somit zuletzt am Markt 33,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at