LEGRAND Aktie

WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

Frühe Investition 12.01.2026 10:03:45

CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 12.01.2021 wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,74 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hat, hat nun 1,254 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 158,64 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Papiers am 09.01.2026 auf 126,50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,64 Prozent zugenommen.

LEGRAND war somit zuletzt am Markt 33,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO

Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO

Newssuche

Aktien in diesem Artikel

LEGRAND SA Act. Prov. OPO 125,25 -0,99% LEGRAND SA Act. Prov. OPO

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

