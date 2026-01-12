LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Frühe Investition
|
12.01.2026 10:03:45
CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 12.01.2021 wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,74 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hat, hat nun 1,254 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 158,64 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Papiers am 09.01.2026 auf 126,50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,64 Prozent zugenommen.
LEGRAND war somit zuletzt am Markt 33,16 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEGRAND SA Act. Prov. OPO
|125,25
|-0,99%