LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Langfristige Investition
|
13.07.2026 10:04:05
CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEGRAND von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der LEGRAND-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 113,65 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in LEGRAND-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,989 LEGRAND-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (140,70 EUR), wäre die Investition nun 12 380,11 EUR wert. Damit wäre die Investition 23,80 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von LEGRAND belief sich zuletzt auf 36,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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