CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEGRAND von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in LEGRAND eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die LEGRAND-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des LEGRAND-Papiers betrug an diesem Tag 89,02 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,233 LEGRAND-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (140,70 EUR), wäre die Investition nun 1 580,54 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,05 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von LEGRAND belief sich jüngst auf 36,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at