LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Profitabler LEGRAND-Einstieg?
|
21.09.2026 10:03:43
CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 21.09.2021 wurde die LEGRAND-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 94,02 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in LEGRAND-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,064 LEGRAND-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,44 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Papiers am 18.09.2026 auf 135,80 EUR belief. Mit einer Performance von +44,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von LEGRAND belief sich jüngst auf 35,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
|
10:03
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.09.26
|CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.09.26
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
31.08.26
|CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.08.26
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.08.26
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEGRAND von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.08.26
|CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.08.26
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEGRAND von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEGRAND SA Act. Prov. OPO
|139,10
|2,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.