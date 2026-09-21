LEGRAND Aktie

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WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

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Profitabler LEGRAND-Einstieg? 21.09.2026 10:03:43

CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 21.09.2021 wurde die LEGRAND-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 94,02 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in LEGRAND-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,064 LEGRAND-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,44 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Papiers am 18.09.2026 auf 135,80 EUR belief. Mit einer Performance von +44,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von LEGRAND belief sich jüngst auf 35,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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03.09.26 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
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