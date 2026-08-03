Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Rentable Michelin SA-Anlage?
|
03.08.2026 10:03:45
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: Hätte sich ein Michelin SA-Investment von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Michelin SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Michelin SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,878 Michelin SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 31.07.2026 100,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,97 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,63 Prozent vermehrt.
Michelin SA wurde am Markt mit 23,70 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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