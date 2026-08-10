Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Frühe Anlage
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10.08.2026 10:03:54
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Michelin SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,81 EUR wert. Bei einem Michelin SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,008 Michelin SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 451,80 EUR, da sich der Wert einer Michelin SA-Aktie am 07.08.2026 auf 34,56 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,18 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Michelin SA belief sich zuletzt auf 23,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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