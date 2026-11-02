Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Lohnendes Michelin SA-Investment?
|
02.11.2026 10:03:52
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor 10 Jahren eingefahren
Am 02.11.2016 wurde das Michelin SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 24,16 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,399 Michelin SA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,88 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 319,81 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,98 Prozent vermehrt.
Michelin SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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