Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Hochrechnung
|
09.02.2026 10:04:28
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Michelin SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,09 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 332,336 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 32,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 960,45 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,60 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Michelin SA belief sich jüngst auf 22,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
