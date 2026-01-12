CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor 3 Jahren eingefahren

Am 12.01.2023 wurde die Michelin SA-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Michelin SA-Papier an diesem Tag bei 29,30 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Michelin SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,136 Michelin SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Michelin SA-Aktie auf 29,77 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 016,21 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1,62 Prozent.

Der Börsenwert von Michelin SA belief sich jüngst auf 20,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at