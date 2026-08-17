Michelin Aktie

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WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45

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Frühes Investment 17.08.2026 10:04:12

CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Michelin SA-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Michelin SA-Anteile bei 32,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 310,270 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 34,63 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 744,65 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,45 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Michelin SA belief sich jüngst auf 23,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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