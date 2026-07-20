Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Frühes Investment
|
20.07.2026 10:04:24
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Michelin SA-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,21 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 31,046 Michelin SA-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 17.07.2026 1 090,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,12 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,03 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Michelin SA eine Börsenbewertung in Höhe von 24,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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