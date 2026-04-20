Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Investmentbeispiel
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20.04.2026 10:03:41
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Michelin SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Michelin SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Michelin SA-Papiers betrug an diesem Tag 23,55 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Michelin SA-Aktie investiert, befänden sich nun 4,247 Michelin SA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.04.2026 137,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,42 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,69 Prozent angewachsen.
Michelin SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,29 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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