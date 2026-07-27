CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Michelin SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Michelin SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Michelin SA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Michelin SA-Aktie an diesem Tag bei 29,57 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 338,181 Michelin SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 636,79 EUR, da sich der Wert einer Michelin SA-Aktie am 24.07.2026 auf 34,41 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,37 Prozent erhöht.

Michelin SA war somit zuletzt am Markt 23,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at