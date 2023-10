CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Michelin SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Michelin SA-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22,78 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,391 Michelin SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,84 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Papiers am 27.10.2023 auf 27,75 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Michelin SA belief sich zuletzt auf 19,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at