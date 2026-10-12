CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Michelin SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Michelin SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Michelin SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,49 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,910 Michelin SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Michelin SA-Papiers auf 33,41 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 132,93 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 13,29 Prozent vermehrt.

Michelin SA war somit zuletzt am Markt 22,64 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at