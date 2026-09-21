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WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45

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Michelin SA-Investition im Blick 21.09.2026 10:03:43

CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Michelin SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Michelin SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Michelin SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Michelin SA-Papiers betrug an diesem Tag 30,16 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Michelin SA-Aktie investierten, hätten nun 33,156 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 096,82 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Anteils am 18.09.2026 auf 33,08 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,68 Prozent angewachsen.

Michelin SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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