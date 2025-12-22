CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Michelin SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Michelin SA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Michelin SA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Michelin SA-Anteile an diesem Tag bei 26,49 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Michelin SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 377,537 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 695,61 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Anteils am 19.12.2025 auf 28,33 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 6,96 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Michelin SA eine Börsenbewertung in Höhe von 20,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at