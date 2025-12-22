Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Profitable Michelin SA-Anlage?
|
22.12.2025 10:04:06
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Michelin SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Michelin SA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Michelin SA-Anteile an diesem Tag bei 26,49 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Michelin SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 377,537 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 695,61 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Anteils am 19.12.2025 auf 28,33 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 6,96 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Michelin SA eine Börsenbewertung in Höhe von 20,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Michelin SAmehr Nachrichten
Analysen zu Michelin SAmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Michelin SA
|28,19
|-0,25%