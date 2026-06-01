CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Michelin SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Michelin SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Michelin SA-Aktie bei 26,71 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hat, hat nun 3,744 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,97 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Anteils am 29.05.2026 auf 31,51 EUR belief. Damit wäre die Investition um 17,97 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Michelin SA belief sich jüngst auf 21,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at