Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Frühe Anlage
|
06.07.2026 10:03:54
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Michelin SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Michelin SA-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Michelin SA-Papier bei 33,55 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Michelin SA-Aktie investiert, befänden sich nun 298,063 Michelin SA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.07.2026 10 384,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,84 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 3,85 Prozent.
Zuletzt verbuchte Michelin SA einen Börsenwert von 23,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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