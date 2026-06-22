CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Michelin SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Michelin SA-Papier statt. Der Schlusskurs der Michelin SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,32 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,193 Michelin SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,48 EUR, da sich der Wert einer Michelin SA-Aktie am 19.06.2026 auf 33,35 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,48 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Michelin SA eine Börsenbewertung in Höhe von 22,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at