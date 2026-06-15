Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Michelin SA-Investment
|
15.06.2026 10:04:36
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Michelin SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Michelin SA-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Michelin SA-Anteile an diesem Tag 21,64 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Michelin SA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 462,161 Michelin SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 316,00 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Papiers am 12.06.2026 auf 33,14 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 53,16 Prozent.
Zuletzt verbuchte Michelin SA einen Börsenwert von 22,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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