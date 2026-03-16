CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Michelin SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Michelin SA-Papier statt. Der Schlusskurs der Michelin SA-Aktie betrug an diesem Tag 31,06 EUR. Bei einem Michelin SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,193 Michelin SA-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (29,66 EUR), wäre das Investment nun 954,85 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,52 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Michelin SA eine Börsenbewertung in Höhe von 20,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at