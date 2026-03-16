Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Michelin Aktie

Michelin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 16.03.2026 10:04:12

CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Michelin SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Michelin SA-Papier statt. Der Schlusskurs der Michelin SA-Aktie betrug an diesem Tag 31,06 EUR. Bei einem Michelin SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,193 Michelin SA-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (29,66 EUR), wäre das Investment nun 954,85 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,52 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Michelin SA eine Börsenbewertung in Höhe von 20,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Michelin SA

mehr Nachrichten