Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Hochrechnung
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09.11.2026 10:03:46
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor einem Jahr verdient
Am 09.11.2025 wurde die Michelin SA-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Michelin SA-Aktie bei 28,42 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 351,865 Michelin SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 681,91 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Papiers am 06.11.2026 auf 33,20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,82 Prozent angezogen.
Am Markt war Michelin SA jüngst 22,37 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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