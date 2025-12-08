CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Michelin SA von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Michelin SA-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Michelin SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,96 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,129 Michelin SA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,70 EUR, da sich der Wert einer Michelin SA-Aktie am 05.12.2025 auf 28,03 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,30 Prozent abgenommen.

Der Michelin SA-Wert an der Börse wurde auf 19,92 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at