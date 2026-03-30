Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Rentable Michelin SA-Anlage?
|
30.03.2026 10:03:40
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Michelin SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Michelin SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 33,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,030 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 87,88 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Papiers am 27.03.2026 auf 29,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,12 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Michelin SA eine Marktkapitalisierung von 19,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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