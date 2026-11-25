Vor Jahren Orange-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Orange-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,77 EUR. Bei einem Orange-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72,622 Orange-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 15,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 110,02 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,00 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Orange belief sich jüngst auf 39,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at