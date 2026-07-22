CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Orange-Aktie gebracht.

Das Orange-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Orange-Papier 10,76 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Orange-Aktie investiert, befänden sich nun 92,902 Orange-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 503,62 EUR, da sich der Wert eines Orange-Papiers am 21.07.2026 auf 16,19 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,36 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Orange belief sich jüngst auf 43,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at