CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Orange-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Orange-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Orange-Aktie bei 10,19 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,818 Orange-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 168,34 EUR, da sich der Wert eines Orange-Anteils am 10.03.2026 auf 17,15 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 68,34 Prozent.

Orange wurde am Markt mit 45,58 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at