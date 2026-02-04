Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Orange-Investmentbeispiel
|
04.02.2026 10:04:58
CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Orange-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Orange-Papier 9,59 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104,264 Orange-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 15,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 661,45 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66,15 Prozent angezogen.
Der Orange-Wert an der Börse wurde auf 42,25 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
