CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Orange-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Orange-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Orange-Papier 9,59 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104,264 Orange-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 15,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 661,45 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66,15 Prozent angezogen.

Der Orange-Wert an der Börse wurde auf 42,25 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at