Orange Aktie

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WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308

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Langfristige Anlage 11.11.2026 10:03:54

CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Orange-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Orange-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Orange-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,05 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 904,814 Orange-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 902,46 EUR, da sich der Wert einer Orange-Aktie am 10.11.2026 auf 15,37 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 39,02 Prozent.

Der Börsenwert von Orange belief sich zuletzt auf 40,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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