CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Orange-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Orange-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,66 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Orange-Aktie investierten, hätten nun 103,477 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 16,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 707,88 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +70,79 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Orange eine Börsenbewertung in Höhe von 44,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at