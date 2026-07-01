Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Frühes Investment
|
01.07.2026 10:04:13
CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Orange-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,66 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Orange-Aktie investierten, hätten nun 103,477 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 16,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 707,88 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +70,79 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Orange eine Börsenbewertung in Höhe von 44,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com