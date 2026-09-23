CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Orange eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Orange-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,33 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 107,204 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 543,20 EUR, da sich der Wert einer Orange-Aktie am 22.09.2026 auf 14,40 EUR belief. Mit einer Performance von +54,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Orange belief sich jüngst auf 39,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at