Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Orange-Anlage unter der Lupe
|
08.07.2026 10:03:40
CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orange von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Orange-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Orange-Aktie betrug an diesem Tag 14,16 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 706,464 Orange-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 15,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 246,91 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 246,91 EUR entspricht einer Performance von +12,47 Prozent.
Der Börsenwert von Orange belief sich jüngst auf 41,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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