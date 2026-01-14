CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orange von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Orange-Aktien verdienen können.

Am 14.01.2021 wurden Orange-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Orange-Aktie bei 9,96 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Orange-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 100,442 Orange-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,14 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 419,75 EUR wert. Damit wäre die Investition um 41,97 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Orange belief sich jüngst auf 37,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at