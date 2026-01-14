Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Performance unter der Lupe
|
14.01.2026 10:03:57
CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orange von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 14.01.2021 wurden Orange-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Orange-Aktie bei 9,96 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Orange-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 100,442 Orange-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,14 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 419,75 EUR wert. Damit wäre die Investition um 41,97 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Orange belief sich jüngst auf 37,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)
|
07.01.26
|CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.12.25
|CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
24.12.25
|CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orange-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
17.12.25
|CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orange-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.12.25