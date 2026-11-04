Orange Aktie

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WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308

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Lukratives Orange-Investment? 04.11.2026 10:03:34

CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor einem Jahr verdient

CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Orange-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Orange-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, hätte er nun 72,913 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 1 071,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,70 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,18 Prozent gesteigert.

Orange wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38,50 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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